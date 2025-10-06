В Скопине грузовик после столкновения с легковушкой сбил пешехода и врезался в здание

В городе Скопине Рязанской области произошло ДТП с участием трёх транспортных средств и пешехода. В результате аварии два человека обратились за медицинской помощью, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел 3 октября примерно в 08:40. По предварительным данным, 60-летний местный житель за рулем автомобиля «Лада Калина» не уступил дорогу, что привело к столкновению с грузовым автомобилем «ЗИЛ», которым управлял 66-летний житель Скопина.

После удара «ЗИЛ» совершил наезд на 57-летнего пешехода, а также на стоящий автомобиль «ГАЗ». После этого грузовик врезался в здание.

В результате ДТП водитель «Лады Калины» и пешеход получили травмы и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и детали аварии.