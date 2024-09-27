Понедельник, 30 сентября, 2024

В штабе общественной поддержки ЕР в Рязани отметили День воспитателя

Автор: Алексей Самохин

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В пятницу, 27 сентября, в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» в Рязани прошло праздничное мероприятие, посвящённое Дню воспитателя и дошкольного работника. 

Со словами приветствия и поздравлениями к присутствующим обратилась заместитель руководителя Штаба общественной поддержки Елена Строилова.

— В этот особенный день мы хотим выразить вам искреннюю благодарность за ваш бесценный труд и преданность делу. Каждый день вы открываете нашим детям двери в мир знаний, творческих открытий и бесконечных возможностей. Ваши теплые слова, терпение и любовь создают настоящую атмосферу уюта и доверия, в которой малыши могут расти, играть и учиться. Вы не только учите детишек основам жизни, но и закладываете фундамент для их будущего, – отметила Елена Строилова. – Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, а ваши сердца согреваются улыбками воспитанников. Желаем здоровья, счастья и процветания, великих достижений в вашем нелегком, но таком важном деле.

Для гостей праздника была организована праздничная программа, в которой приняли участие представители театра-студии народного костюма «Сударыня». Артисты исполнили всеми любимые народные и современные композиции, прочитали стихи, посвященные женщинам, любви и России.

Также прошел показ трех коллекций русских костюмов.

Первая коллекция «Дуня» посвящена пряхам. В этот период «бабьего лета» женщины всегда отдыхали, радовались солнцу и продолжающемуся теплу. Заканчивались полевые работы и начинались домашние. Женщины ткали, пряли, плели. Поэтому коллекция прославляет рукоделие, семейные отношения между мамами и дочками.

Вторая отсылает нас к старославянскому празднику Капустнику. В это время заготавливали капусту, соседи ходили друг к другу и помогали. Молодежь собиралась в компании, они ходили по домам и также предлагали свою помощь. Одному сделать запасы было сложно, поэтому заготовки делали совместно. После выполнения работы хозяева накрывали богатый стол, угощали помощников. В это время молодые люди присматривали себе невест.

Третья коллекция – «Мой дом Россия» – посвящена любви к родине и является своеобразным итогом первых двух коллекций.

Историю и обычаи нашей России надо знать и изучать. Это наш генетический код. Если этим не увлекать молодежь, то постепенно русский народ может исчезнуть с лица земли под натиском других культур, которые себя очень активно позиционируют. Русский народ тоже должен показывать свои богатства, нам есть чем гордиться, – подчеркнула Людмила Мотовинова.

Кроме этого, гостям показали, как правильно изготавливать и носить понёвы в современном социуме.

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