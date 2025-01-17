В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани прошел День Кадомского района

В Штабе общественной поддержки «Единой России» в рамках реализации проекта «День муниципалитета» прошел День Кадомского района.

В мероприятии приняли участие глава администрации Кадомского района Александр Кочетков, депутат Рязанской областной Думы Владимир Рожков, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», руководитель регионального исполнительного комитета партии Юлия Феоктистова, председатель регионального Совета первичных отделений Надежда Дергунова, студенты Рязанского железнодорожного колледжа, жители Рязани.

Стоит отметить, что Кадом — это один немногих, очень древних городов на территории Рязанской земли. Он впервые был упомянут в Никоновской летописи в 1209 году и уже тогда назывался городом. В те времена «городом» считалось деревянное укрепление из частокола брёвен, а значит, те племена, которые жили под защитой той крепости, ещё раньше поселились рядом с высоким берегом реки Мокши.

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Кадом является родиной преподобного Германа Аляскинского. Простой монах стал духовным просветителем далёкого заокеанского края, называемого тогда Русской Америкой.

У многих жителей Рязанской области, да и за её пределами, слова «Кадом» и «ремесло» ассоциируются с белоснежным игольным ручным кружевом «вениз». Не только в России, но и в мире больше нигде сейчас так не вышивают. А в средневековой истории это декоративное искусство связывают с маленьким островком Бурано вблизи Венеции, где в 15 веке стали производить игольное кружево и строго хранили его секрет. Прошло время — и секрет попал в Европу и в Россию. А затем, каким-то удивительным образом, попал именно в заштатный городок Кадом. Местные мастерицы — монахини и горожанки — обучились создавать сказочное воздушное кружево. Сегодня вышивать «венизом» учат, в том числе, и в детской школе искусств.

Для гостей мероприятия было подготовлено множество интересных площадок:

— выставки «Венизное кружево», «Кадомский ремесленник», «Плетение из бумажной лозы», «Сделано волшебниками»,

— фотостенды «Кадом православный», «Культурное наследие и традиции», «Ремесленники и мастера», «Сельхозпроизводители», «80 лет Победы», «Молодёжь — наше будущее»,

— мастер-классы по плетение из бумажной лозы и по изготовлению новогоднего шара из нитей.

На одном из фотостендов — «Мост Дружбы» — можно было узнать информацию об уникальном долгосрочном проекте, связанном с культурным обменом творческой молодежи Кадома и Северной Осетии — Алании. Проекту «Мост дружбы» исполнилось 10 лет. Он помогает молодежи лучше понимать друг друга, чтобы избежать межнациональных конфликтов и вместе создавать многогранную культуру великой России.

Во время праздничного концерта свои номера представили солисты и творческие коллективы Кадомского района.

В рамках «Дегустационного стола» можно было попробовать продукцию местных производителей и блюда домашнего приготовления.