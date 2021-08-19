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Четверг, 19 августа, 2021
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В Шлаковый планируют вернуть скульптуру слоника

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В Шлаковый планируют вернуть скульптуру слоника
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С жителями микрорайона Шлаковый провели встречу по вопросу восстановления скульптуры слоника, сообщает мэрия.

Специалисты отметили, что восстановить оригинальную скульптуру невозможно. Однако есть другой вариант – сделать её слепок. Новую скульптуру планируют создать из современных материалов, обладающих антивандальными свойствами.

Воссоздание скульптуры слоника на её историческом месте в районе дома 11 по Куйбышевскому шоссе и благоустройство сквера возможно в рамках программы поддержки местных инициатив. Также к реализации проекта могут привлечь спонсоров.

То, каким будет сквер, определят сами местные жители, добавили в администрации.

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