В Шлаковый планируют вернуть скульптуру слоника

С жителями микрорайона Шлаковый провели встречу по вопросу восстановления скульптуры слоника, сообщает мэрия.
Специалисты отметили, что восстановить оригинальную скульптуру невозможно. Однако есть другой вариант – сделать её слепок. Новую скульптуру планируют создать из современных материалов, обладающих антивандальными свойствами.
Воссоздание скульптуры слоника на её историческом месте в районе дома 11 по Куйбышевскому шоссе и благоустройство сквера возможно в рамках программы поддержки местных инициатив. Также к реализации проекта могут привлечь спонсоров.
То, каким будет сквер, определят сами местные жители, добавили в администрации.