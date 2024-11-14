В Шиловском районе из-за осенних пожаров погибло 10 гектаров леса

В Шиловском районе специалисты Центра защит леса обследовали участки леса, которые были пройдены огнем в этом году. Об этом сообщается в официальной группе ведомства во «ВКонтакте».

Напомним, в конце сентября в Рязанской области в некоторых районах планы бушевало в лесах и на открытой местности в связи с погодными условиями. Особенно сложная ситуация сложилась в Спасского и Шиловском районах.

Пожары удалось локализовать, экологической катастрофы не случилось, однако специалисты ЦЗЛ поясняют, что состояние древостоев, пройденных огнем, необходимо оценить своевременно, чтобы принять решение о необходимости санитарно-оздоровительных мероприятий. Они обследования 13 гектаров леса. Инженеры-лесопатологи выяснили, что высота нагара на стволах деревьев превысила четыре метра. Корневые шейки прогорели, сокодвижение нарушено. Хвоя сосен пожелтела.

По итогам исследования 10 гектаров леса признали погибшим. Назначена сплошная санитарная рубка.