Четверг, 14 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В Шиловском районе из-за осенних пожаров погибло 10 гектаров леса

Дата публикации

Кристина Аманн
Фото: vk.com/id708810740

В Шиловском районе специалисты Центра защит леса обследовали участки леса, которые были пройдены огнем в этом году. Об этом сообщается в официальной группе ведомства во «ВКонтакте».

Напомним, в конце сентября в Рязанской области в некоторых районах планы бушевало в лесах и на открытой местности в связи с погодными условиями. Особенно сложная ситуация сложилась в Спасского и Шиловском районах.

Пожары удалось локализовать, экологической катастрофы не случилось, однако специалисты ЦЗЛ поясняют, что состояние древостоев, пройденных огнем, необходимо оценить своевременно, чтобы принять решение о необходимости санитарно-оздоровительных мероприятий. Они обследования 13 гектаров леса. Инженеры-лесопатологи выяснили, что высота нагара на стволах деревьев превысила четыре метра. Корневые шейки прогорели, сокодвижение нарушено. Хвоя сосен пожелтела.

По итогам исследования 10 гектаров леса признали погибшим. Назначена сплошная санитарная рубка.

— Своевременное проведение лесопатологического обследования позволит использовать древесину до потери деловых качеств, снизить вероятность возникновения очагов насекомых вредителей и не допустить ухудшения санитарного состояния на смежных участках. На разработанных гарях будет посажен молодой лес, — пишут специалисты ЦЗЛ.

В Шиловском районе из-за осенних пожаров погибло 10 гектаров леса
Новости рубрики
Новости Рязани и области

В Рязани из-за озеленения улиц ограничат парковку транспорта

В связи с работами по озеленению в центре Рязани, автомобилистов убедительно просят освободить от парковки автомобилей следующие участки дорог
Новости Рязани и области

Артём Никитин объяснил перестановки в учреждениях культуры

Смена руководства произошла сразу в нескольких значимых культурных учреждениях региона
Новости КВН

Рязанцев приглашают на финал сезона КВН

Самые быстрые могут получить бесплатные пригласительные.