Пятница, 15 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

В Шацком районе прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО

Дата публикации

Алексей Самохин

В Шацком районе в формате круглого стола прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО.

В мероприятии, организованном совместно с Управлением социальной защиты населения Рязанской области, приняли участие заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязанской области Елена Строилова, заместитель главы администрации Шацкого района по социальным вопросам Ольга Киселева.

Участники встречи обсудили меры поддержки участников СВО и членов их семей, назначение ЕДВ ветеранам боевых действий, бесплатное и внеочередное предоставление социальных услуг в полустационарной форме и на дому, в том числе в рамках системы долговременного ухода.

Представители профильных ведомств дали разъяснения по льготам для участников СВО и членов их семей и ответили на вопросы собравшихся.

Кроме этого, Елена Строилова рассказала о проекте по оказанию психологической помощи участникам СВО и членам их семей, который реализуется на базе Штаба общественной поддержки. Анонимную и бесплатную помощь можно получить по телефону или видеосвязи. Сессии проводят высококвалифицированные психологи и реабилитологи из Рязани и Москвы.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

В Рязани введут туристический налог с 2025 года

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.
Новости Рязани и области

В Рязанской области 17 ноября запретят продажу алкоголя

В этот день отмечается Международный день студентов — один из праздников, в который региональным законом запрещена розничная продажа спиртного.
Новости Рязани и области

Погибший в Олимпийском городке Рязани перед смертью звал маму и просил прощения

Появились новые подробности гибели молодого мужчины от очевидцев.