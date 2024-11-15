В Шацком районе прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО

В Шацком районе в формате круглого стола прошла традиционная встреча с членами семей участников СВО.

В мероприятии, организованном совместно с Управлением социальной защиты населения Рязанской области, приняли участие заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязанской области Елена Строилова, заместитель главы администрации Шацкого района по социальным вопросам Ольга Киселева.

Участники встречи обсудили меры поддержки участников СВО и членов их семей, назначение ЕДВ ветеранам боевых действий, бесплатное и внеочередное предоставление социальных услуг в полустационарной форме и на дому, в том числе в рамках системы долговременного ухода.

Представители профильных ведомств дали разъяснения по льготам для участников СВО и членов их семей и ответили на вопросы собравшихся.

Кроме этого, Елена Строилова рассказала о проекте по оказанию психологической помощи участникам СВО и членам их семей, который реализуется на базе Штаба общественной поддержки. Анонимную и бесплатную помощь можно получить по телефону или видеосвязи. Сессии проводят высококвалифицированные психологи и реабилитологи из Рязани и Москвы.