Татьяна Проводина

В Шацком районе обнаружили гигантскую осу Сколию

Фото ИА МедиаРязань

В Шацком районе обнаружили и поймали гигантскую осу Сколию.

23 июля в Шацком районе экземпляр осы Сколия поймали для научного доказательства. Об этом сообщает «Медиа Рязань».

Сколия гораздо крупнее шершня, она достигает 4 сантиметров. Как отмечается, этот вид ос — ещё одно доказательство общего потепления климата Центральной России.

Впервые Сколию гигантскую обнаружила группа географов и экологов РГУ имени С.А. Есенина в Шацком районе в 2013 году, но с тех пор больше её не наблюдали. В 2014 году её нашли в заповеднике Мордовии. Очевидно, этот вид южных ос изменил ареал своего обитания и продвинулся севернее.

В текущем году Сколия гигантская была обнаружена в окрестностях Рязани в пойме Оки.

«География находок указывает, что это, видимо, отражение общего смещения ареала заметно на север. Сколия гигантская дополняет общий список южных видов насекомых, которые появились в Рязанской области до 2010 года», — пояснил завкафедрой географии, экологии и природопользования РГУ Алексей Водорезов

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