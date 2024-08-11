В Шацком районе на ремонт участка дороги выделили более 1,3 миллиардов рублей

В Шацком районе ремонтируют участок дороги «Шацк-Тамбов». Согласно паспорту объекта, подрядчик приступил в работе 22 июля.

О начале дорожных работ 7info сообщили читатели. По их словам, паспорт объекта появился на днях.

Ранее на сайте госзакупок появилась информация о том, что на капитальный ремонт выделят почти 1,3 миллиарда рублей. На эти средства отремонтируют 15,8 км, начиная от границы областей. Кроме нового дорожного полотна, планируются переустройство коммуникаций, ремонт водоотводных сооружений, земляные работы, устройство наружного освещения и многое другое. Отмечается, что это только 1 этап капитального ремонта.

Согласно паспорту объекта, ремонт осуществляется по национальной программе «Безопасные качественные дороги». Подрядчик — компании ООО «СтройКапиталлГрупп». Работы планируют завершить до 31 августа 2025 года.