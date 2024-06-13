Участок дороги Тамбов-Шацк в Шацком районе капитально отремонтируют

В Шацком районе на участке дороги Тамбов-Шацк проведут капитальный ремонт. Об этом появилась информация на сайте «Единой информационной системы в сфере закупок».

Сейчас дорога находится в неудовлетворительном состоянии. Ямочный ремонт, который провели сотрудник Шацкого ДРСУ в конце апреля, кардинально проблему не решил. Водители испытывают большие трудности при движении на этом участке трассы, особенно в ночное время.

На участке дороги, как пишут «Рязанские новости», планируют провести переустройство коммуникаций, ремонт водоотводных сооружений, земляные работы, устройство наружного освещения и многое другое. Начальная цена контракта составила 1,3 млрд руб. Отремонтируют почти 16 километров трассы.

Подрядчик должен будет закончить работы до 31 августа 2025 года.