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Вторник, 18 января, 2022
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В Шацком районе автобус с 51 пассажиром попал в ДТП с КамАЗом

Александр Ильин
Фото: ИД «Пресса»

Ночью 18 января на 339-м километре дороги М5 «Урал» в Шацком районе Рязанской области рейсовый автобус с 51 пассажиром столкнулся с КамАЗом, сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на инспектора ДПС ОВ ДПС ГИБДД МО МВД «Шацкий» Алексея Ефремова. 

Как рассказал сотрудник полиции, водитель автобуса не учёл погодные условия, в результате чего столкнулся с движущимся впереди большегрузом. 

От удара оба транспорта съехали в кювет, получив механические повреждения. 

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Уточняется, что никто из пассажиров и водителей не пострадал. 

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