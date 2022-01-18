В Шацком районе автобус с 51 пассажиром попал в ДТП с КамАЗом

Ночью 18 января на 339-м километре дороги М5 «Урал» в Шацком районе Рязанской области рейсовый автобус с 51 пассажиром столкнулся с КамАЗом, сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на инспектора ДПС ОВ ДПС ГИБДД МО МВД «Шацкий» Алексея Ефремова.

Как рассказал сотрудник полиции, водитель автобуса не учёл погодные условия, в результате чего столкнулся с движущимся впереди большегрузом.

От удара оба транспорта съехали в кювет, получив механические повреждения.

Реклама

Уточняется, что никто из пассажиров и водителей не пострадал.