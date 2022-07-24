В Шацком и Путятинском районах на несколько дней отключат газ.

Подачу газа приостановят для проведения ремонтных работ, – сообщили в «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 10 утра 25 июля до 10 утра 28 июля газ отключат в следующих населённых пунктах Путятинского района:

п. Агрокультура, д. Александровка, п. Александровкие выселки, с. Воршево, п. Выдерга, с. Екатериновка, п. Свободо-Заводской, с. Строевское, п. Тырница, с. Большая Екатериновка, с. Караулово, п. Новая Деревня, д. Петровка, с. Карабухино, с. Макеево, с. Романовы Дарки, д. Сомово, п. Воропаевка, с. Глебово, с. Путятино.

С 14 часов 26 июля до 14 часов 31 июля газа не будет в следующих населённых пунктах:

д. Александровка, д. Алеменево, д. Богословка, с. Большой Пролом, с. Борки, п. Вачкас, с. Высокое, д. Губколь, с. Казачий Дюк, с. Казачья Слобода, с. Карнаухово, с. Кривая Лука, с. Кулики, п. Лесная Поляна, с. Лесное Конобеево, с. Лесное Ялтуново, п. Луч, с. Малый Пролом, д. Новая, с. Новософьино, с. Новочернеево, д. Парсаты, п. Первомайский, с. Печины, с. Польное Конобеево, с. Польное Ялтуново, с. Райполье, п. Садовый, с. Старочернеево, д. Сторожки, д. Сявель, с. Тарадеи, д. Тархань, с. Токарево, с. Федосово, с. Черная Слобода, п. Чечеры, с. Шевырляй, г. Шацк.