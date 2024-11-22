В Шацке полицейские изъяли у пенсионера 800 литров немаркированного алкоголя

В Шацке полицейские изъяли у пенсионера более 800 литров немаркированной алкогольной продукции на сумму 208 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Установив, что к транспортировке и хранению безакцизной алкогольной продукции известных производителей причастен житель города Шацка пенсионного возраста, полицейские провели осмотр принадлежащего мужчине гаража. Оперативники обнаружили коробки с водкой, коньяком, виски и вином, а также канистры со спиртом. Продукция предназначалась для мелкооптовой торговли на территории Шацкого района.

По данным обстоятельствам возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет со штрафом до 120 тысяч рублей.