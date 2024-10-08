В Шацке ищут свидетелей смертельной аварии, которая произошла на границе с Тамбовской областью

На трассе Шацк-Тамбов 3 октября произошла смертельная авария, в которой погиб пассажир. Родственник погибшего Александр Бландинский ищет свидетелей аварии.

Александр рассказал 7info, что подробности аварии ему практически не известны. По его словам, ДТП произошло недалеко от границы с Тамбовской областью. Ему известно, что столкновения с другим автомобилями не было. Водитель остался жив, а вот мужчина-пассажир скончался.

Александр Бландинский просит очевидцев связаться с ним, если у кого-то есть фото или видео с регистратора данного ДТП.