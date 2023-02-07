В Шацке иностранец пытался подкупить полицейского

В Шацке возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу (ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Подробности инцидента сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По информации следствия, 2 февраля иностранный гражданин пытался дать 50 тысяч рублей полицейскому за непривлечение к административной ответственности четырех его соотечественников, нарушивших миграционное законодательство. От денег правоохранитель отказался, преступление не было доведено до конца.

Расследование уголовного дела продолжается.