Вторник, 7 февраля, 2023
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В Шацке иностранец пытался подкупить полицейского

На главнуюНовости Рязани

В Шацке возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу (ч.3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Подробности инцидента сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

По информации следствия, 2 февраля иностранный гражданин пытался дать 50 тысяч рублей полицейскому за непривлечение к административной ответственности четырех его соотечественников, нарушивших миграционное законодательство. От денег правоохранитель отказался, преступление не было доведено до конца.

Расследование уголовного дела продолжается.

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