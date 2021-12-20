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Понедельник, 20 декабря, 2021
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В Северодвинске начался суд над мучителями кота Кузи

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В понедельник в Северодвинске будут судить многодетную мать и его возлюбленного, которых обвиняют в мучениях кота Кузи, пишет 29.ru.

По версии следствия, парочка издевалась над животным на протяжении недели. Кота с силой сжимали в кулак, обжигали, били бутылкой по носу и запугивали.

Злоумышленники записывала на видео пытки питомца и публиковали ролики в Сети. После недельных мучений рыжий кот умер.

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Больше всего общественность возмущена тем, что так жестоко повела себя многодетная мать. Ранее тысячи человек требовали возбудить уголовное дело.

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