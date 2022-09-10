В Севастополе студент изуродовал себе лицо и обвинил во всем украинцев

Правоохранители провели проверку после сообщения о нападении на 18-летнего студента военно-морского училища им. Нахимова в Севастополе, пишет КП.

Ранее второкурсник утверждал, что его избили трое мужчин в балаклавах, говоривших по-украински. Они якобы прижали его к стене и спросили «за кого» он. Получив ответ «за наших», парню исполосовали ножом лицо.

Выяснилось, что рассказанная парнем история – выдумка. Студент сам нанес себе травмы предметом, похожим на бритвенное лезвие.

Молодой человек признался, что пошел на это после семейного конфликта. Затем он придумал историю о нападении, записал видео и направил администраторам одного из телеграм-каналов. Студент заявил, что раскаялся.