Четверг, 10 августа, 2023
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В Сергиевом Посаде женщина пыталась забрать выпавшую после взрыва сетку

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Жительница Сергиева Посада пыталась забрать себе выпавшую после взрыва сетку на окно, пишет телеграм-канал Baza.

Женщину смогли остановиться бдительные горожане.

«Что значит валяется? Если валяется, значит чье-то!» – возмутился очевидец.

При этом сама героиня ролика сослалась на детей, которые якобы выкидывают сетки.

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