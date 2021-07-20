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Вторник, 20 июля, 2021
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В селе Тюково Клепиковского района восстановят сгоревший ФАП

Елена Лобанова
В селе Тюково Клепиковского района восстановят сгоревший ФАП
Фото ОНФ
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В селе Тюково Клепиковского района восстановят сгоревший ФАП. Этот вопрос взяли на контроль активисты отделения ОНФ в Рязанской области. 

Фельдшерско-акушерский пункт загорелся 6 июня. В результате пожара здание было сильно повреждено. Первыми тушить огонь начали местные жители, а после на происшествие приехали и пожарные расчеты. В настоящее время зданию необходима серьезная реконструкция. 

Медработник продолжает вести приемы, но уже в здании местной администрации. Однако то помещение совершенно не приспособлено для врачебных нужд. 

— Мы просим Минздрав и Минстрой максимально оперативно восстановить ФАП. Люди должны иметь возможность в нормальных условиях получать первичную медицинскую помощь. Мы берем эту ситуацию под особый контроль, — отметил депутат Госдумы Андрей Красов. 

Услугами ФАПа пользовались свыше 20 сел и сотни человек. Ближайшее медучреждение находится в 15-ти километрах от Тюкова.

В селе Тюково Клепиковского района восстановят сгоревший ФАП
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