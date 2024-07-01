В селе Троица Спасского района временно закрыли движение через Оку

В Спасского районе в селе Троица временно закрыли движение по мосту через Оку. Об этом сообщает минтранс Рязанской области.

Это связано с проведением работ по изменению количества понтонов. Движение будет закрыто 1.07.2024 с 10:00 до 11:30.