В селе Троица Спасского района временно закрыли движение через Оку

В Спасского районе в селе Троица временно закрыли движение по мосту через Оку. Об этом сообщает минтранс Рязанской области.
Это связано с проведением работ по изменению количества понтонов. Движение будет закрыто 1.07.2024 с 10:00 до 11:30.
В Спасского районе в селе Троица временно закрыли движение по мосту через Оку. Об этом сообщает минтранс Рязанской области.
Это связано с проведением работ по изменению количества понтонов. Движение будет закрыто 1.07.2024 с 10:00 до 11:30.
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