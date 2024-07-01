Понедельник, 1 июля, 2024

В селе Троица Спасского района временно закрыли движение через Оку

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

В Спасского районе в селе Троица временно закрыли движение по мосту через Оку. Об этом сообщает минтранс Рязанской области.

Это связано с проведением работ по изменению количества понтонов. Движение будет закрыто 1.07.2024 с 10:00 до 11:30.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Старые фото Рязани «оживили» с помощью нейросети, результат — странный

Новости Рязани
Видео опубликовано на странице «stvchannel — Рязань: о городской среде» во «ВКонтакте». 

Рыбновский волонтёр собрал посылку для бойцов СВО

Новости Рязани
Всех желающих помочь нашим бойцам приглашают присоединиться.

Рязанская область заняла 58 место в рейтинге регионов по доходам населения

Новости Рязани
РИА Новости составили рейтинг по доходам населения - 2024.

В России подорожают водка, бренди и коньяк

Новости мира
Цены на водку могут вырасти на 17–50 рублей в зависимости от бренда. Стоимость коньяка и бренди увеличится на 30–40 рублей и более.

В России начала действовать новая статья УК с наказанием до семи лет тюрьмы

Новости мира
С 1 июля в России вступает в силу закон, согласно которому за нарушение антитеррористических мер безопасности объектов