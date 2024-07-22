В Сасовском районе ремонтируют дорогу, ведущую к ж/д станции Кустаревка

В Сасовском районе продолжается ремонт автотрассы, ведущей к железнодорожной станции Кустаревка. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

Ремонт ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Протяженность ремонтируемого участка – 12 км. Дорога ведет к ряду социально значимых объектов в поселке Кустаревка, в числе которых ФАП, дому культуры, библиотеке и ряду других.

В настоящее время специалисты подрядной организации укрепили основание проезжей части и уложили нижний слой нового асфальтобетонного покрытия. В планах – обустроить верхний слой трассы, нанести разметку и установить новые дорожные знаки. Завершить работы планируется до конца этого года. Кроме того, в Сасовском районе дорожными службами ведется ремонт железобетонного моста через р. Черная Речка.

Также в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» этой осенью в нормативное состояние приведут железобетонный мост через р. Сасовка, входящий в состав региональной автотрассы. Сейчас на объекте проходит ремонт пролетных строений и проезжей части.