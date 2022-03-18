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Пятница, 18 марта, 2022

В Сасовском районе неизвестный вырубил лес на 1,2 млн рублей

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В Сасовском районе неизвестный вырубил лес на 1,2 млн рублей

Александр Ильин

В Сасовском районе Рязанской области неизвестный незаконно вырубил в лесу несколько деревьев, причинив ущерб на 1 143 744 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. 

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Вырубка производилась с 2 по 3 февраля 2022 года в 5 выделе 6 квартала Батьковского участкового лесничества. 

Злоумышленник срубил два дуба и три безёры. По предварительной оценке, ущерб лесному фонду составил 1 143 744 рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Правоохранители проводят расследование.

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