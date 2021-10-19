В Сасове женщина зарезала сожителя

Жительница города Сасово зарезала сожителя, сообщает «МК Рязань» со ссылкой на старшего следователя Сасовского МСО СУ СКР по области Ивана Филиппова.

ЧП случилось вечером 10 октября. 42-летняя ранее судимая подозреваемая и её 36-летний гражданский муж поссорились. В ходе конфликта женщина несколько раз ударила ножом мужчину в область груди, ног, рук.

Пострадавший скончался на месте. Подозреваемую задержали на следующее утро, она созналась в убийстве.

Возбуждено уголовное дело, суд принял решение арестовать женщину.