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Вторник, 19 октября, 2021
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В Сасове женщина зарезала сожителя

7info

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Жительница города Сасово зарезала сожителя, сообщает «МК Рязань» со ссылкой на старшего следователя Сасовского МСО СУ СКР по области Ивана Филиппова.

ЧП случилось вечером 10 октября. 42-летняя ранее судимая подозреваемая и её 36-летний гражданский муж поссорились. В ходе конфликта женщина несколько раз ударила ножом мужчину в область груди, ног, рук.

Пострадавший скончался на месте. Подозреваемую задержали на следующее утро, она созналась в убийстве.

Возбуждено уголовное дело, суд принял решение арестовать женщину.

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