В Сасове умер депутат Игорь Фомичёв

26 июля скоропостижно скончался сасовский депутат Игорь Фомичёв. Об этом сообщила глава районной администрации Евгения Рубцова на своей странице ВКонтакте.
Она отметила, что Игорь Викторович работал добросовестной и качественно, всегда на благо людей. Долгое время он руководил компанией ООО «Метком», которая занималась вывозом мусора с контейнерных площадок города.
Глава администрации также добавила, что Фомичёв никогда не оставался в стороне от проблем людей.
Причина смерти Игоря Фомичёва не называется. 7info приносит соболезнования родным, близким и коллегам покойного.