В Сасове умер депутат Игорь Фомичёв

26 июля скоропостижно скончался сасовский депутат Игорь Фомичёв. Об этом сообщила глава районной администрации Евгения Рубцова на своей странице ВКонтакте.

Она отметила, что Игорь Викторович работал добросовестной и качественно, всегда на благо людей. Долгое время он руководил компанией ООО «Метком», которая занималась вывозом мусора с контейнерных площадок города.

— И ни одного обращения по этому поводу не было ни у одного жителя. Даже органам местной власти не за что было упрекнуть компанию. Последним реализованным проектом «Меткома» стало обустройство пешеходного мостика через Сасовку в районе улицы Циолковского. Уверена, что и здесь никто не сможет сказать что-то плохое. Потому что работы проводил человек не только слова, но и дела, — вспоминает Рубцова.

Глава администрации также добавила, что Фомичёв никогда не оставался в стороне от проблем людей.

— Неоценимый вклад он внес и в борьбу с COVID-19. В самое тяжелое время пандемии, когда нагрузка на медработников была особенно тяжелой, его водитель развозил врачей на «чистые» вызовы. Он же был одним из первых, кто принес товары первой необходимости в пункт приема гуманитарной помощи жителям Донбасса, — говорится в некрологе.

Причина смерти Игоря Фомичёва не называется. 7info приносит соболезнования родным, близким и коллегам покойного.