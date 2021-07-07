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Среда, 7 июля, 2021
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В Сасове сотрудник сотовой связи передал данные знакомой, подозревавшей мужа в измене

Елена Лобанова
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В Сасове сотрудник сотовой связи передал данные знакомой, которая подозревала мужа в измене. За это против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Все произошло в феврале 2021 года. Обвиняемый являлся директором магазина офиса обслуживания и продаж регионального отделения одной из компаний операторов сотовой связи. Пользуясь своим положением, он получил сведения о телефонных соединениях и передал их знакомой, которая подозревала мужа в измене. 

Против мужчина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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