В Сасове сотрудник сотовой связи передал данные знакомой, подозревавшей мужа в измене

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В Сасове сотрудник сотовой связи передал данные знакомой, которая подозревала мужа в измене. За это против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Все произошло в феврале 2021 года. Обвиняемый являлся директором магазина офиса обслуживания и продаж регионального отделения одной из компаний операторов сотовой связи. Пользуясь своим положением, он получил сведения о телефонных соединениях и передал их знакомой, которая подозревала мужа в измене.

Против мужчина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров граждан, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.