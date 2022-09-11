Воскресенье, 11 сентября, 2022
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В Саратовской области кандидат в депутаты пнул человека

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В поселке Знаменский Саратовской области произошел скандал на избирательном участке №928, пишет ProBalakovo.

Инцидент произошел 9 сентября. Сообщается, что кандидат в депутаты Алексей Завалишин ударил ногой человека. Нападение успели снять на видео наблюдатели.

Пострадавшим оказался доверенное лицо кандидата в депутаты Александра Урманбаева.

«Я подошел к председателю и в этот момент почувствовал удар сзади. Завалишин на всех УИКах вел себя неподобающе. Он был недоволен присутствием представителей других кандидатов. Он толкал нас, еще одному представителю кандидата плюнул в лицо, но, к сожалению, это на видео не попало», – пояснил мужчина.

Он уточнил, что обратился по факту нападения в полицию, прокуратуру и Следственный комитет.

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