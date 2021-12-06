В саратовской мэрии прошли обыски по делу о незаконной передаче земли бизнесмену

В понедельник, 6 декабря, в администрации Саратова правоохранительные органы провели обыски в рамках дела о незаконной передаче земли бизнесмену для строительства ларьков в Мирном переулке, сообщает интернет-газета «Четвертая Власть».

Проведение следственных мероприятий подтвердила и пресс-секретарь главы города Татьяна Плющева.

По данным источника, проверки в мэрии прошли в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

Реклама

Отмечается, что на сегодняшний день ларьки в Мирном переулке убрали. На их месте появилась благоустроенная территория.