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Понедельник, 6 декабря, 2021
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В саратовской мэрии прошли обыски по делу о незаконной передаче земли бизнесмену

Александр Ильин

В понедельник, 6 декабря, в администрации Саратова правоохранительные органы провели обыски в рамках дела о незаконной передаче земли бизнесмену для строительства ларьков в Мирном переулке, сообщает интернет-газета «Четвертая Власть». 

Проведение следственных мероприятий подтвердила и пресс-секретарь главы города Татьяна Плющева. 

По данным источника, проверки в мэрии прошли в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). 

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Отмечается, что на сегодняшний день ларьки в Мирном переулке убрали. На их месте появилась благоустроенная территория.  

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