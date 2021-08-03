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Вторник, 3 августа, 2021
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В Саратове мужчина развращал 12-летнюю падчерицу

Елена Лобанова
В Саратове мужчина развращал 12-летнюю падчерицу
Изображение Nino Carè с сайта Pixabay
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В Саратове местный житель свыше полугода развращал падчерицу. Девочке не было и 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

По данным правоохранителей, 36-летний ранее судимый местный житель с июня 2020 года по март 2021 года развращал падчерицу. Действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки он совершал в доме в Заводском районе, когда матери пострадавшей не было дома. 

Все вскрылось 13 марта 2021 года. Тогда мать школьницы зашла в комнату, где находился супруг с дочерью. Во время беседы с ребенком женщина узнала о всех противоправных деяниях. 

Она обратилась в полицию. Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста с использованием беспомощного состояния потерпевшего).  

Обвиняемый в совершении семи эпизодов преступления вину не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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