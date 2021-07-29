В Саранске установили личность сгоревшего в машине

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В Саранске установили личность погибшего в сгоревшей машине около ботанического сада. Внутри автомобиля была 47-летняя женщина, владелица авто, сообщает МВД по республике Мордовия.

Следствием установлено, что это был намеренный поджог. В ходе розыскных мероприятий нашли подозреваемого. Им оказался 48-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина устроил поджог автомобиль после убийства. Он уже привлекался за изнасилование и разбой.

Ранее мы сообщали о пожаре около университетского ботанического сада в республики Мордовии.