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Четверг, 29 июля, 2021
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В Саранске установили личность сгоревшего в машине

Кристина Белова
В Саранске установили личность сгоревшего в машине
Следственный комитет Российской Федерации по Республике Мордовия
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В Саранске установили личность погибшего в сгоревшей машине около ботанического сада. Внутри автомобиля была 47-летняя женщина, владелица авто, сообщает МВД по республике Мордовия. 

Следствием установлено, что это был намеренный поджог. В ходе розыскных мероприятий нашли подозреваемого. Им оказался 48-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина устроил поджог автомобиль после убийства. Он уже привлекался за изнасилование и разбой.

Ранее мы сообщали о пожаре около университетского ботанического сада в республики Мордовии.

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