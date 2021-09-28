В Сараевской районе мужчина сетью воровал рыбу

Во вторник, 28 сентября, сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, который подозревается в краже рыбы из хозяйства в Сараевском районе. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

Сообщение о краже поступило от работников предприятия. Приехавшие на место следователи обнаружили в водоёме сеть, с помощью которой злоумышленник хотел вытащить рыбу. Полицейские решили дождаться, когда появится владелец сети.

Ближе к вечеру на водоём приехал мужчина и начал доставать снасти. В этот момент правоохранители попытались его задержать, но тот сел в машину и умчался прочь. Началась погоня. В один момент злоумышленник вышел из автомобиля и помчался в лес, но его удалось поймать.

Позже из сети было извлечено около 90 кг. рыбы.

В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».