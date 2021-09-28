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Вторник, 28 сентября, 2021
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В Сараевской районе мужчина сетью воровал рыбу

Александр Ильин
В Сараевской районе мужчина сетью воровал рыбу

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Во вторник, 28 сентября, сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, который подозревается в краже рыбы из хозяйства в Сараевском районе. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

Сообщение о краже поступило от работников предприятия. Приехавшие на место следователи обнаружили в водоёме сеть, с помощью которой злоумышленник хотел вытащить рыбу. Полицейские решили дождаться, когда появится владелец сети. 

Ближе к вечеру на водоём приехал мужчина и начал доставать снасти. В этот момент правоохранители попытались его задержать, но тот сел в машину и умчался прочь. Началась погоня. В один момент злоумышленник вышел из автомобиля и помчался в лес, но его удалось поймать. 

Позже из сети было извлечено около 90 кг. рыбы.

В отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». 

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