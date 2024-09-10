В Сапожковском районе нетрезвый 50-летний мужчина едва не зареал 20-летнего соседа

Полицейские Сапожковского района пресекли опасный конфликт между соседям , который мог закончится кровопролитием Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Выяснилось, что 50-летний житель Морозовы Борки выпил и решил «доказать всем свою значимость». Он взял кухонный нож и вышел с ним на улицу, где встретил 20-летнего соседа и, выражаясь нецензурными словами, стал утверждать, что по сравнению с ним все соседи ничтожества. Молодой человек возразил нетрезвому соседу, что привело того в ярость. Он вытащил нож и приказал молодому человеку замолчать. Полицию вызвали соседи, и правоохранители быстро нейтрализовали опасную ситуацию.

В отношении буяна возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой ему грозит до 2 лет лишения свободы.