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Среда, 11 августа, 2021
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В сапожковской школе ремонт завершат к началу учебного года

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В сапожковской школе ремонт завершат к началу учебного года
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В рамках подготовки к началу нового учебного года на проведение ремонтных работ по МОУ Сапожковская СШ имени Героя России А. И. Тучина выделено 1,5 млн рублей на замену оконных блоков и дверных блоков, ремонт потолков, ремонт полов в актовом зале, ремонт коридора, ремонт электрики и ремонт отопления за счёт средств из резервного фонда правительства Рязанской области.

Также в рамках подготовки к началу учебного года на реализацию мероприятий, предусмотренных пунктом 1.11. Раздела 5 «Система программных мероприятий» подпрограммы 1 «Развитие общего образования»  государственной программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной политики» за счёт средств областного бюджета выдено 1 014 462,68  по МОУ Сапожковская СШ им Героя России Тучина А. И. на замену оконных блоков, замену линолеума в классах, ремонт кабинетов и ремонт освещения в кабинетах биологии и химии. Работы выполнены до 1 августа 2021 года. Средства освоены в полном объёме.

  • Заменено 425 м2 линолеума в классах;
  • Заменено 30 оконных блоков;
  • Установлены светодиодные энергосберегающие светильники;
  • Отремонтированы 4 класса по федеральной программе «Точка роста»;
  • Установлена система ограничения доступа в здание;
  • Производится текущий ремонт внутришкольных стен 750 м2;
  • Монтируется потолок площадью 130 м2;
  • В филиале села Канино проводятся ремонтные работы системы отопления;

Все ремонтные работы будут завершены к началу учебного года.

В ходе общественного и депутатского контроля высоко оценили ход ремонтных работ. Директор школы заверил, что все ремонтные работы будут завершены до начала учебного года.

  • В сапожковской школе ремонт завершат к началу учебного года
  • В сапожковской школе ремонт завершат к началу учебного года
  • В сапожковской школе ремонт завершат к началу учебного года
  • В сапожковской школе ремонт завершат к началу учебного года
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