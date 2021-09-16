В Самаре рухнула стена жилого дома, повредив газовое оборудование

В Самаре, на улице Ново-Вокзальной обрушилась часть стены жилого дома №116, задев при этом газовые коммуникации, передаёт портал «63.RU».

На место ЧП выехали МЧС. Жильцы дома эвакуированы, никто из них не пострадал. Газ также своевременно отключили.

Уточняется, что дом находился в аварийном состоянии. Снаружи он был облицован кирпичом, однако материалы внутри оставляли желать лучшего. Жильцов планировали расселить к 2025 году.

В прокуратуре города сообщили, что взяли на контроль вопрос о переселении граждан.