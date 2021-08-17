27.9 C
Рязань
Вторник, 17 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Самаре подростки похитили официантку и надругались над ней в лесу

Никита Брыкин
В Самаре подростки похитили официантку и надругались над ней в лесу
- Advertisement -

Оперативники по горячим следам поймали четырех жителей Самары, которых подозревают в похищении и надругательствах над 18-летней официанткой, пишет РЕН ТВ.

По предварительной версии, злоумышленники похитили девушку и увезли в лес на «Ладе Приоре». Там сообщники принялись издеваться над жертвой, снимая происходящее на видео.

Молодые люди стали шантажировать девушку публикацией кадров в Сети. Они стали требовать от несчастной 50 тысяч рублей. Вскоре похитители все же отпустили девушку.

Потерпевшая запомнила номер автомобиля и заявила на обидчиков в полицию. Ими оказались двое подростков 15 и 17 лет, 19-летний парень и его 18-летняя подруга. Сейчас стражи порядка уточняют мотивы компании.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]