В Самаре подростки похитили официантку и надругались над ней в лесу

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Оперативники по горячим следам поймали четырех жителей Самары, которых подозревают в похищении и надругательствах над 18-летней официанткой, пишет РЕН ТВ.

По предварительной версии, злоумышленники похитили девушку и увезли в лес на «Ладе Приоре». Там сообщники принялись издеваться над жертвой, снимая происходящее на видео.

Молодые люди стали шантажировать девушку публикацией кадров в Сети. Они стали требовать от несчастной 50 тысяч рублей. Вскоре похитители все же отпустили девушку.

Потерпевшая запомнила номер автомобиля и заявила на обидчиков в полицию. Ими оказались двое подростков 15 и 17 лет, 19-летний парень и его 18-летняя подруга. Сейчас стражи порядка уточняют мотивы компании.