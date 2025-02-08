В Самаре ищут тела бывшего мэра Виктора Тархова и его супруги: что известно

В Самарской области сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски тел бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Подробности сообщила «Комсомольская правда».

Следствие полагает, что пожилые супруги были убиты в начале января. Основной подозреваемой проходит их 29-летняя внучка Екатерина Бельская, которая уже обвинена в убийстве.

Останки ищут на крупнейшем мусорном полигоне «Преображенка», куда обвиняемая, предположительно, выбрасывала черные мешки с фрагментами тел.

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Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Бельская выносила из квартиры пластиковые бочки и тяжелые мешки.

По данным следствия, женщина распродавала имущество убитых родственников еще до официального исчезновения.

По версии следствия, убийство могло быть совершено из корыстных побуждений. При этом у подозреваемой мог быть сообщник — в ближайшее время следователи проверят записи с камер видеонаблюдения и детализацию звонков.

Нет тела – нет дела?

Вопрос о том, можно ли доказать убийство без обнаружения тела, остается актуальным для следственных органов и судов. Об этом журналисты поговорили с адвокатом, в прошлом следователем по особо важным делам Прокуратуры Московской области Игорем Бушмановым.

Можно ли найти останки на свалке?

– В практике были случаи, когда людей убивали и закапывали прямо на свалках, – говорит Игорь Бушманов. – При современных криминалистических методах обнаружить останки возможно. Используются газоанализаторы и другие устройства, способные фиксировать органику в грунте. Следствию известно, в какие дни и какие машины вывозили мусор, поэтому поиски ведутся целенаправленно. Перекапывать территорию приходится вручную, но шансы найти улики есть.

Как судят, если тело не найдено?

– Первым громким делом в России, где тело так и не нашли, но вынесли приговор, стало дело Алексея Пичугина, – продолжает адвокат. – В 2007 году его осудили на пожизненное заключение за несколько заказных убийств. Среди эпизодов – убийство мэра Нефтеюганска и предпринимателя Горина с супругой. Тел последних так и не нашли, но следствие доказало факт их гибели и причастность Пичугина.

Фраза «нет тела – нет дела» на практике означает другое. Когда есть останки, судмедэксперты могут определить, был ли умысел на убийство или же произошел несчастный случай. Это влияет на квалификацию преступления: убийство (до 20 лет лишения свободы) или причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть (до 15 лет).

Как доказывают убийство без тел?

– В данном случае расследуется убийство двух человек. Случайно убить сразу двоих практически невозможно, – объясняет Бушманов. – Это подтверждает наличие умысла. Кроме того, женщина, которую подозревают в преступлении, не сообщила о пропаже родственников, начала продавать их имущество, тщательно убрала следы в квартире. Подготовка к сокрытию преступления – важное доказательство.

При таком наборе фактов, даже если останки не найдут, суд может признать подозреваемую виновной в убийстве двух и более лиц. Подобная практика в России уже существует.