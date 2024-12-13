В с. Исады Спасского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

В селе Исады Спасского района открыл свои двери новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), построенный в рамках национального проекта «Здравоохранение». Теперь жители населенного пункта смогут получать качественную медицинскую помощь в современном, хорошо оборудованном учреждении. В зоне обслуживания проживают 300 человек.

Ранее ФАП размещался в неподходящем помещении, но в этом году благодаря федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» появилось новое здание. Его построили из модульных конструкций, что позволило завершить работу быстро и качественно. Пространство организовано так, чтобы здесь были кабинеты для приема пациентов, профилактических прививок и стерилизации оборудования. Учитывая потребности людей с ограниченными возможностями, здание полностью адаптировано для их удобства.

Оснащение пункта тоже на высоте. В наличии современные приборы: электрокардиограф, портативный аппарат ИВЛ, пульсоксиметр, глюкометр. Благодаря этому местные жители смогут получать медицинскую помощь, соответствующую сегодняшним стандартам.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что развитие первичного звена здравоохранения остаётся приоритетом.

«Мы строим ФАПы в масштабе, которого раньше в области не было. Только за прошлый год появилось 15 таких объектов, а в этом — уже 33. Это долгожданные учреждения для жителей. Мы закрываем потребность в медицинской помощи шаг за шагом», — отметил он.

Особое внимание уделяется подготовке медицинских кадров. Регион сотрудничает с Рязанским государственным медуниверситетом и медицинским колледжем, активно применяя целевое обучение специалистов. Это помогает не только строить новые учреждения, но и обеспечивать их профессиональными работниками.