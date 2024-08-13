В РЖД объяснили, почему билеты из Анапы стоят 86 тысяч

Покинуть переполненные курорты России в этом году оказалось настоящим испытанием – обратные билеты по приемлемым ценам стали дефицитом. Об этом сообщает Парламентская газета.

В интернете, включая СМИ и блогеров, начали появляться скриншоты сайтов, где цена на билет в поезде из Анапы зашкаливает до астрономических 86-92 тысяч рублей, а более доступные варианты часто требуют пересадки в Курске.

Прогнозы АТОР о 11 миллионах туристов в Краснодарском крае на лето-2024 постепенно сбываются: с начала лета регион уже принял около 9 миллионов человек. Эксперты отмечают, что это рекорд, и не все мощности инфраструктуры оказались к этому готовы. Большинство предпочитает добираться до курортов на автомобиле или лететь на самолетах через Сочи и Минеральные Воды. Тем не менее, около 15% туристов выбирают железнодорожный транспорт. Эта цифра могла бы быть выше, но количество поездов ограничено. Несмотря на то что, как сообщает РЖД, в этом году предложено на несколько сотен тысяч билетов больше, чем в прошлом, спрос все равно значительно превышает предложение, а увеличить пропускную способность железных дорог мгновенно невозможно.

«Запустить больше поездов, чем сейчас, нельзя», — объяснил Илья Зотов, председатель Общероссийской общественной организации «Объединение пассажиров», еще в мае, когда только начали проявляться проблемы с нехваткой железнодорожных билетов. Однако, если ранее речь шла только о дефиците мест, то к августу добавилась еще одна проблема — ценообразование. Стоимость билетов достигла 86-92 тысяч рублей только в одном направлении.

Некоторые блогеры даже угрожали РЖД проверкой со стороны транспортной прокуратуры из-за таких цен, отмечая, что доступные билеты имеются только с пересадкой в Курске, намекая на риски такого маршрута. Антимонопольная служба регулирует тарифы, но не во всех сферах. Стоимость билетов в плацкарты, общие и сидячие вагоны поездов дальнего следования требует согласования и ее повышение выше определённого порога запрещено. А вот так называемые дерегулированные тарифы на купейные, СВ и люксовые вагоны, а также сидячие места в скоростных поездах устанавливаются без учета требований ФАС.

При этом перевозчик заверил, что не намерен наживаться на ажиотаже. Цены на проезд в СВ и люксе колеблются в зависимости от категории поезда, времени года, дня недели, времени отправления и прибытия, наличия свободных мест и, в первую очередь, срока покупки билета.

В любом случае, как на плацкартные, так и на люксовые места лучше покупать билеты заранее — это поможет сэкономить. Наоборот, если попытаться приобрести билет в последний момент, риск наткнуться на дорогостоящий вариант или вовсе не найти ничего гораздо выше.