В Рыбновском районе объявили тендер на ликвидацию несанкционированных свалок

Обьявлен тендер на ликвидацию несанкционированных свалок в Рыбновском районе. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Объём расчистки — 3 тысячи кубометров. Начальная цена контракта — 2,1 млн рублей. Выполнить работы необходимо до 31 марта следующего года.

От исполнителя требуется собрать, транспортировать, передать на хранение отходы 4 класса опасности, не относящиеся к ТКО. Складирование должно осуществляться на полигоне.

Вывоз необходимо провести автотранспортом, отвечающим санитарным требованиям к перевозке отходов, заявлено в тендере.