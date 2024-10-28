Понедельник, 28 октября, 2024
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В Рыбновском районе объявили тендер на ликвидацию несанкционированных свалок

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Валерия Мединская
Image by Freepik

Обьявлен тендер на ликвидацию несанкционированных свалок в Рыбновском районе. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Объём расчистки — 3 тысячи кубометров. Начальная цена контракта — 2,1 млн рублей. Выполнить работы необходимо до 31 марта следующего года.

От исполнителя требуется собрать, транспортировать, передать на хранение отходы 4 класса опасности, не относящиеся к ТКО. Складирование должно осуществляться на полигоне.

Вывоз необходимо провести автотранспортом, отвечающим санитарным требованиям к перевозке отходов, заявлено в тендере.

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