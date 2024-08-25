Воскресенье, 25 августа, 2024

В Рыбном после празднования Дня города в реке утонул 50-летний мужчина

Автор: Кристина Аманн

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В Рыбном после Дня города, который отмечали 24 августа, пропал мужчина 1974 года рождения. Днем в воскресенье, 25 августа, его тело подняли из воды спасатели. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на собственный источник. 

Отмечается, что трагедия произошла на берегу реки Дубянка. Местные жители говорят, что погибший имел особенности развития. При этом мужчина подрабатывал дворником, был очень добрым человеком.

По факту гибели жителя Рыбного следственный комитет организовал доследственную проверку.

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