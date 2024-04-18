Четверг, 18 апреля, 2024

В Рыбном муж едва не зарезал жену из-за футбольного матча

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/umvd62

В городе Рыбное на почве семейного конфликта нетрезвый мужчина грозился жене зарезать ее. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

58-летний мужчина с 49-летней супругой пили дома алкоголь и смотрели футбол. Они болели за разные команды. Из-за напряженной игры между мужем и женой накалилась обстановка.

Началась ссора, во время которой муж схватил нож и начал угрожать им жене.

Женщина вызвала полицию. Прибывшие сотрудники нейтрализовали опасный конфликт.

Против мужчины возбудили  уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

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