В Рыбном муж едва не зарезал жену из-за футбольного матча

В городе Рыбное на почве семейного конфликта нетрезвый мужчина грозился жене зарезать ее. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

58-летний мужчина с 49-летней супругой пили дома алкоголь и смотрели футбол. Они болели за разные команды. Из-за напряженной игры между мужем и женой накалилась обстановка.

Началась ссора, во время которой муж схватил нож и начал угрожать им жене.

Женщина вызвала полицию. Прибывшие сотрудники нейтрализовали опасный конфликт.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.