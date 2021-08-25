В РязГМУ поступило 1200 студентов из 48 регионов России

Студентами РязГМУ в этом году стали 1200 человек из 48 регионов России, сообщает группа рязанского вуза ВКонтакте.

От абитуриентов поступило 10075 заявлений, 6996 из них — с помощью онлайн-сервисов. Поступить в Рязани хотели выпускники из 79 субъектов РФ.

В 2021-2022 учебном году на целевое обучение в РязГМУ на 1 курс специалитета зачислены 102 «целевика». Из них «Лечебное дело» будут изучать 70 студентов, «Педиатрию» — 25, «Стоматологию» — 5 человек, «Фармацию», «Клиническую психологию» по 1 студенту.

Важным новшеством приемной кампании-2021 стала отмена второй волны зачисления, в ходе которой абитуриенты могли повторно подать документы в другой университет, и запуск на Госуслугах обновлённого супер-сервиса «Поступи онлайн». Также министерством здравоохранения Российской Федерации увеличено общее число бюджетных мест на лечебном и педиатрическом факультетах. В итоге средняя сумма баллов ЕГЭ поступивших на бюджет составила 83,63; в целом оказалась на уровне 70,39, что выше показателей 2020 года.

Как и в прошлом году в зачет шли баллы не только за ЕГЭ, но и за портфолио. Дополнительные баллы начислялись за аттестаты с отличием, за спортивные достижения и волонтерскую деятельность, наличие дипломов победителей (призеров) регионального этапа всероссийских олимпиад школьников.