В Рязанскую область поступят 58 новых школьных автобусов и автомобилей скорой помощи. С инициативой выделить средства на закупку спецтехники выступила «Единая Россия»

Новая транспортная техника, которая будет обслуживать сельское население, позволит повысить качество, доступность и оперативность медицинской помощи, сделать более безопасной и комфортной перевозку детей на занятия в школы, – заявил губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Любимов. Он поручил оперативно проработать все необходимые вопросы, чтобы транспорт как можно быстрее поступил в учреждения Рязанской области.

По предложению депутатов «Единой России» инициативы о выделении средств на закупку школьных автобусов и автомобилей скорой помощи в регионы вошли в послание президента.

Как отметил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, учебные заведения страны получат не менее 16 тысяч школьных автобусов. Эта тема отражена в народной программе «Единой России» – в разделе «Современное образование и передовая наука». В ближайшие три года поселки городского типа и малые города получат еще пять тысяч новых «скорых».

В Рязанскую область по распоряжению правительства Российской Федерации направят 39 школьных автобусов разной вместительности – от 13 до 31 человек. Большинство из 19 автомобилей скорой медицинской помощи, которые придут в регион, – повышенной проходимости. Таким образом, врачи и фельдшеры смогут оперативно оказывать медицинскую помощь независимо от погодных условий и территориального расположения.

В настоящее время учреждения здравоохранения региона используют более 330 автомобилей скорой медицинской помощи. По данным на апрель 2021 года, общая потребность с учетом истечения сроков полезного использования автомобилей и медицинского оборудования составляет более 100 машин.

В 2020–2021 учебном году в Рязанской области 325 автобусов ежедневно перевозили почти 8 000 школьников. Автопарк учебных заведений ежегодно пополняется из средств областного и федерального бюджетов. Всего с 2017 года приобретено 76 школьных автобусов. В 2020 году 7 автобусов приобретены за счет областного бюджета и 19 — за счет федерального.

Изготовитель: Заздравных Ольга Юрьевна. Место жительство: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж 3 экз. Дата изготовления 15.09.2021. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда Рязанского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».