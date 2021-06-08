В Рязанском районе обнаружили заросли Борщевика Сосновского

В Рязанском районе провели обследование поселений по выявлению площадей распространения Борщевика Сосновского, сообщил сайт районной администрации.
Опасное растение обнаружено на землях семи поселений.
Тюшевское сельское поселение: в районе деревень Нашатыркино, Ульяновка, села Тюшево.
Подвязьевское сельское поселение: село Подвязье, дачные участки к северу и северо-востоку от села Подвязье, восточная и западная окраины села Подвязье, лесопосадки земель сельхозназначения, полоса отвода подъездной автодороги.
Высоковское сельское поселение: к северо-западу от деревни Волдыревка, берег пруда.
Екимовское сельское поселение: остановка близ деревни Высоковские дворики.
Семёновское сельское поселение: небольшие участки юго-западнее деревни Секиотово и северо-восточнее деревни Матчино.
Дядьковское сельское поселение: частные участки земель сельхозназначения севернее школы.
В листьях растений борщевика Сосновского содержатся фуранокумарины, которые усиливают чувствительность кожи к солнечному свету, вызывают ожоги, даже через плотную одежду. Степень тяжести ожогов зависит от индивидуальных особенностей человеческого организма.
Коварство борщевика заключается в том, что ожог появляется не сразу. Первоначально люди не испытывают неприятных ощущений, лишь через некоторое время появляются ожоги различной степени тяжести, часто сопровождающиеся ухудшением общего состояния и повышением температуры.
Отмершие стебли Борщевика Сосновского легко воспламеняются, что особенно опасно засушливым и жарким летом, тем более, что борщевик всегда растет плотными зарослями.