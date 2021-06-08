В Рязанском районе обнаружили заросли Борщевика Сосновского

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В Рязанском районе провели обследование поселений по выявлению площадей распространения Борщевика Сосновского, сообщил сайт районной администрации.

Опасное растение обнаружено на землях семи поселений.

Тюшевское сельское поселение: в районе деревень Нашатыркино, Ульяновка, села Тюшево.

Подвязьевское сельское поселение: село Подвязье, дачные участки к северу и северо-востоку от села Подвязье, восточная и западная окраины села Подвязье, лесопосадки земель сельхозназначения, полоса отвода подъездной автодороги.

Высоковское сельское поселение: к северо-западу от деревни Волдыревка, берег пруда.

Екимовское сельское поселение: остановка близ деревни Высоковские дворики.

Семёновское сельское поселение: небольшие участки юго-западнее деревни Секиотово и северо-восточнее деревни Матчино.

Дядьковское сельское поселение: частные участки земель сельхозназначения севернее школы.

В листьях растений борщевика Сосновского содержатся фуранокумарины, которые усиливают чувствительность кожи к солнечному свету, вызывают ожоги, даже через плотную одежду. Степень тяжести ожогов зависит от индивидуальных особенностей человеческого организма.

Коварство борщевика заключается в том, что ожог появляется не сразу. Первоначально люди не испытывают неприятных ощущений, лишь через некоторое время появляются ожоги различной степени тяжести, часто сопровождающиеся ухудшением общего состояния и повышением температуры.

Отмершие стебли Борщевика Сосновского легко воспламеняются, что особенно опасно засушливым и жарким летом, тем более, что борщевик всегда растет плотными зарослями.