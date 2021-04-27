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Вторник, 27 апреля, 2021
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В рязанском Политехе вспомнили катастрофу на Чернобыльской АЭС

7info7
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В понедельник, 26 апреля, в Рязанском Политехническом институте прошла встреча, посвящённая годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. Встреча прошла в формате круглого стола.

На мероприятии присутствовали ликвидаторы аварии Валерий Казалин и Михаил Симаньков. С речью выступил председатель Рязанского регионального фонда содействия патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству» Александр Мирзоян.

Внучка ликвидатора Николая Попова Дарья, которая выступила с речью о своем родственнике.

Мероприятие посетил автор песни, посвящённой Чернобыльской трагедии, Нурислан Ибрагимов. Он исполнил её вживую.

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