В Рязанском перинатальном центре спасли новорождённого с тяжёлой формой гемолитической болезни

Медики Рязанского перинатального центра спасли новорождённого с тяжёлой формой болезни. Подробности сообщаются на странице клиники ВКонтакте.
Когда малыш появился на свет, его уже ждали не только родители, но и все службы Перинатального центра. Диагностика мамы показала высокий титр антител, то есть, несовместимость её крови с кровью ребёнка. Это несёт риск гемолитической болезни для новорождённого. Поэтому для спасения мальчика специалисты Перинатального центра подготовились заранее. Сразу же из родзала ребёнка направили в отделение патологии.
Специалисты Перинатального центра не раз сталкивались с подобными клиническими случаями. Здесь лечат гемолитическую болезнь, когда рождаются дети с конфликтом по группе крови и по резус-фактору. Большой помощью стал купленный благодаря национальному проекту «Здравоохранение» аппарат для интенсивной фототерапии. Он оснащен круговыми лампами, под которые помещают ребенка. Воздействие этих ламп выравнивает показатели крови.
Сейчас состояние мальчика не вызывает опасений специалистов. Его уже выписали домой вместе с мамой.