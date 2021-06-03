В Рязанском перинатальном центре спасли новорождённого с тяжёлой формой гемолитической болезни

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Медики Рязанского перинатального центра спасли новорождённого с тяжёлой формой болезни. Подробности сообщаются на странице клиники ВКонтакте.

Когда малыш появился на свет, его уже ждали не только родители, но и все службы Перинатального центра. Диагностика мамы показала высокий титр антител, то есть, несовместимость её крови с кровью ребёнка. Это несёт риск гемолитической болезни для новорождённого. Поэтому для спасения мальчика специалисты Перинатального центра подготовились заранее. Сразу же из родзала ребёнка направили в отделение патологии.

– Для ребенка организовали и провели комплексное обследование. В таких случаях проводятся и инструментальные и лабораторные исследования: общий анализ крови, фенотип, резус-фактор, рентген и другие. По результатам обследования стало понятно, что для спасения жизни ребенку требуется обменное переливание крови, то есть замена его собственной крови донорской. Эту операцию также провели наши специалисты, а далее малыша выхаживали в реанимации, – рассказала заведующая отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Перинатального центра Рязани Ирина Борисова.

Специалисты Перинатального центра не раз сталкивались с подобными клиническими случаями. Здесь лечат гемолитическую болезнь, когда рождаются дети с конфликтом по группе крови и по резус-фактору. Большой помощью стал купленный благодаря национальному проекту «Здравоохранение» аппарат для интенсивной фототерапии. Он оснащен круговыми лампами, под которые помещают ребенка. Воздействие этих ламп выравнивает показатели крови.

– Лечение гемолитической болезни младенцев традиционно связано с переливанием крови. Но когда в наш Центр поступил аппарат фототерапии, потребность в таких сложных операциях снизилась. В прошлом году мы провели всего одну, хотя до появления аппарат их требовалось 5-7 в год. В этот раз анализ крови ребенка показал, что лечение аппаратом фототерапии может быть неэффективным. Поэтому для спасения ребенка мы провели обменное переливание, – отметила главный врач рязанского Перинатального центра Ирина Девятова.

Сейчас состояние мальчика не вызывает опасений специалистов. Его уже выписали домой вместе с мамой.