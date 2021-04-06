В рязанском гипермаркете стартовала акция «Социальная скидка»

В гипермаркете «Глобус» в Рязани стартовала акция «Социальная скидка 5%». Она действует по будням во все время работы гипермаркета, сообщили в министерстве промышленности и экономического развития Рязанской области.
Скидку могут получить:
пенсионеры;
инвалиды 1, 2 и 3 групп (1, 2 и 3 степеней);
ветераны Великой Отечественной войны;
участники боевых действий;
труженики тыла;
дети-сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей (по случаю потери кормильца), обучающиеся до 18 лет в школе или колледже, а также до 23 лет, при учебе на дневном отделении;
ветераны труда;
один из супругов в многодетной семье;
все несовершеннолетние дети в многодетной семье;
беременные женщины;
лица, награжденные нагрудными знаками «Почётный донор России» или «Почётный донор Москвы».
Скидка не распространяется на алкогольную и табачную продукцию и не суммируется с другими акциями.