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Вторник, 6 апреля, 2021
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В рязанском гипермаркете стартовала акция «Социальная скидка»

7info
Изображение Дина Орлова с сайта Pixabay

В гипермаркете «Глобус» в Рязани стартовала акция «Социальная скидка 5%». Она действует по будням во все время работы гипермаркета, сообщили в министерстве промышленности и экономического развития Рязанской области.

Скидку могут получить:

пенсионеры;
инвалиды 1, 2 и 3 групп (1, 2 и 3 степеней);
ветераны Великой Отечественной войны;
участники боевых действий;
труженики тыла;
дети-сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей (по случаю потери кормильца), обучающиеся до 18 лет в школе или колледже, а также до 23 лет, при учебе на дневном отделении;
ветераны труда;
один из супругов в многодетной семье;
все несовершеннолетние дети в многодетной семье;
беременные женщины;
лица, награжденные нагрудными знаками «Почётный донор России» или «Почётный донор Москвы».

Скидка не распространяется на алкогольную и табачную продукцию и не суммируется с другими акциями.

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