В рязанском гипермаркете стартовала акция «Социальная скидка»

В гипермаркете «Глобус» в Рязани стартовала акция «Социальная скидка 5%». Она действует по будням во все время работы гипермаркета, сообщили в министерстве промышленности и экономического развития Рязанской области.

Скидку могут получить:

пенсионеры;

инвалиды 1, 2 и 3 групп (1, 2 и 3 степеней);

ветераны Великой Отечественной войны;

участники боевых действий;

труженики тыла;

дети-сироты;

дети, оставшиеся без попечения родителей (по случаю потери кормильца), обучающиеся до 18 лет в школе или колледже, а также до 23 лет, при учебе на дневном отделении;

ветераны труда;

один из супругов в многодетной семье;

все несовершеннолетние дети в многодетной семье;

беременные женщины;

лица, награжденные нагрудными знаками «Почётный донор России» или «Почётный донор Москвы».

Скидка не распространяется на алкогольную и табачную продукцию и не суммируется с другими акциями.