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Четверг, 27 мая, 2021
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В Рязанском детском автогородке в ЦПКиО начали проводить занятия

Елена Лобанова
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В детском автогородке в рязанском ЦПКиО начали проводить занятия со школьниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Профилактические мероприятия проводят сотрудники ГИБДД вместе с педагогами детской станции юных техников. Занятия уже посетили свыше 10 школ. В их числе учреждения №№ 7, 11, 16, 19/25, 24, 35, 40, 44, 62, 2, 5. 

Ребята учились правильно ориентироваться по дорожной разметке, определять очередность проезда, переезжать железнодорожный переезд, двигаться в круговом движении и правильно действовать на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах и перекрестках.

Напомним, ранее рязанец пожаловался на закрытие автогородка сразу после официального открытия. На ситуация отреагировала и мэрия города.

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