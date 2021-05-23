Детский автогородок в рязанском ЦПКиО закрылся сразу после открытия

В рязанском центральном парке культуры и отдыха закрылся детский автогородок. При этом буквально несколько дней назад было официальное открытие объекта.
О произошедшем рассказал руководитель группы ВК «Подслушано у Водителей Рязани» Георгий Парублев. Он рассказал, что пришел в воскресенье, 23 мая, в детский автогородок, однако он оказался закрыт.
Позвонив по номеру телефона, указанному на табличке, Геогргий Парублев столкнулся с обвинениями. Женщина на том конце трубки уверяла, что мужчина перепутал даты. А через некоторое время на объект приехали две женщины, одна из которых была директором автогородка.
Мужчина выразил надежду, что виновные в обмане будут наказаны.