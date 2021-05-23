Детский автогородок в рязанском ЦПКиО закрылся сразу после открытия

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В рязанском центральном парке культуры и отдыха закрылся детский автогородок. При этом буквально несколько дней назад было официальное открытие объекта.

О произошедшем рассказал руководитель группы ВК «Подслушано у Водителей Рязани» Георгий Парублев. Он рассказал, что пришел в воскресенье, 23 мая, в детский автогородок, однако он оказался закрыт.

— Я заранее записался для посещения, поэтому ошибки быть не может. Но автогородок встретил меня пустотой. Закрытая территория , оградительные ленты , сдувшиеся шарики, оставшиеся после праздника открытия… И полное непонимание того, что происходит, — написал мужчина.

Позвонив по номеру телефона, указанному на табличке, Геогргий Парублев столкнулся с обвинениями. Женщина на том конце трубки уверяла, что мужчина перепутал даты. А через некоторое время на объект приехали две женщины, одна из которых была директором автогородка.

— Одна женщина начала снимать шарики, которые остались с открытия. Меня снова пытались убедить, что я перепутал даты и сам виноват. Но тут мимо проезжал мужчина с ребенком. Он рассказал, что тоже записывался сюда на 22 мая, однако и тогда городок уже был закрыт, — подчеркнул Парублев.

Мужчина выразил надежду, что виновные в обмане будут наказаны.