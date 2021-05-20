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В четверг, 20 мая, в рязанском ЦПКиО открыли детский автогородок. Почетными гостями на мероприятии стали ученики местных школ.

Присутствовавших поприветствовал зампредседателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий. Он поздравил рязанцев с открытием этого важного объекта.

— Я хочу поблагодарить всех причастных к этому проекту. Однажды Николай Любимов на очередном совещании сказал, что нам нужно уделять должное внимание воспитанию у подрастающего поколения правильного поведения на дороге. Поэтому мы незамедлительно приняли решение о строительстве этого городка, — рассказал Беленецкий.

Зампредседателя правительства подчеркнул, что на объекте организуют хорошую работу. Он также выразил уверенность, что в автогородке будет заниматься много детей.

Первый круг по городку сделали ученики местных школ.

Замглавы администрации Надежда Штевнина, начальник управления ГИБДД по Рязанской области Сергей Романов и замминистра образования Сергей Хлыстов наградили участников и победителей конкурса юных инспекторов движения. Бронзовую и серебряную медали взяли ученики школ №24 и №69. Им вручили мультимедийную акустическую систему. Победителем конкурса стала команда учреждения №40. Главным призом стал велосипед.