В мэрии Рязани прокомментировали закрытие автогородка в ЦПКиО

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В мэрии Рязани рассказали, почему детский автогородок в ЦПКиО закрыли сразу после открытия. По информации пресс-службы администрации, объект начнет принимать посетителей в июне.

Напомним, 20 мая в Рязани открыли детский автогородок. Однако уже через несколько дней двери на площадку были закрыты. Рязанец рассказал, что записался на посещение городка 23 мая, однако попасть внутрь ему не удалось. При этом директор автогородка уверял мужчину, что он перепутал даты.

В администрации рассказали, что 22 и 23 мая городок не работал из-за замены ремней безопасности на электромобилях.