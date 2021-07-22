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Во вторник, 20 июля, в Рязанской Облдуме рассмотрели вопросы развития строительной отрасли. С отчетом выступил министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов.

По его словам, Рязанская область входит в российский ТОП-20 по объемам строительства и в ТОП-3 по средней площади жилья на одного человека.

— Проблемным остается вопрос недостаточности финансирования на обеспечение инфраструктурой участков под застройку и подведение к районам застройки магистральных инженерных сетей. Еще одним вызовом для строительной отрасли стал существенный рост цен на целый ряд строительных материалов, — отметил Вячеслав Меньшов.

Важный вопрос для Рязанской области — обманутые дольщики. Министр подчеркнул, что специальный надзорный орган контролирует ход долевого строительства.

Меньшов также рассказал, что Рязань планируют расширить за счет прилегающих к городу агломераций. Чуть ли не главной проблемой областного центра являются культурно-исторические здания, которые находятся в плохом состоянии. Дело в том, что застройщиков, готовых восстановить объекты, попросту нет.

Председатель Облдумы Аркадий Фомин спросил про стоимость жилья для детей-сирот. В настоящее время установлен показатель ниже рыночного.

– Нужно поработать с риелторами на вторичке. Кроме того, необходимо объективно определить стоимость жилья и выходить с этим решением, – сказал глава регионального парламента.

Министр пообещал проработать вопрос.